Conheça o galã turco da série romântica do TVI Player

Há 3h e 15min

Temos dificuldade em perceber e pronunciar o nome de Kivanç Tatlitug, mas facilmente compreendemos por que soma mais de quatro milhões de seguidores no Instagram. Sensual, o galã turco publica regularmente fotografias na sua conta de Instagram em que espalha todo o seu charme. Por isso, soma elogios vindos de todo o mundo.

A boa notícia? Os portugueses podem finalmente ver 'Kurt Seyit e Shura', a série apaixonante protagonizada pelo ator e que estreou em exclusivo no TVI Player, plataforma na qual pode assistir, a partir de Portugal, a todos os conteúdos gratuitamente, sem subscrição.

Ao lado da atriz Farah Zeynep Abdullah, o ator veste a pele do sedutor Kurt numa história de amor proibido e arrebatador, que nos deixa colados ao ecrã. O amor de Kurt Seyit e Shura vai sendo testado com várias intrigas e obstáculos no desenrolar da série, o que só o deixa mais intenso. Estamos perante um amor tempestuoso que vai arrastar a jovem Shura para uma aventura emocionante, sendo esta uma história de fazer bater o coração mais gélido.