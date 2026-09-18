Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Conheça os novos convocados de Jorge Jesus para a Seleção Nacional
Mafalda Mourão
Hoje às 14:38
Mais Vistos
00:05:03
Big Brother
Voz faz advertência de última hora a Luís. E todos gritam com o colega
00:03:24
Big Brother
Clima de tensão! Miguel Vicente faz acusação que deixa Francisco Monteiro fora de si: «O que é que tu estás a tentar fazer!?»
00:04:39
Big Brother
David Diamond abre o jogo com Diogo Marcelino e deixa aviso: «Só se deixa influenciar quem quer»
00:03:09
Big Brother
Inesperado! Sónia Jesus fala sobre a sua vida amorosa
Destaques IOL
Jorge Jesus
Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional
Finisterra
Menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia: é possível e fica mesmo aqui ao lado
Mauro Jesus
Filho de Jorge Jesus vive experiência de sonho rodeado de 'bombas' de luxo
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Mais Lidas
Fotografia recente de Renato Seabra reacende atenções sobre a irmã: saiba porquê
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Dois às 10
Separado de Carolina Pinto, Marco Costa cumpre promessa feita à família da ex-companheira: «A vida mudou, mas a minha palavra ficou»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Uber
Viagem de Uber acaba em tragédia. Jovem de 23 anos morre após ser deixada na autoestrada
Dois às 10
Marisa Pires e Pedro Jorge vivem nova fase em família: «O meu coração ficou pequenino»
Famosos
"Não sabemos o que aconteceu": cantor famoso hospitalizado em estado crítico
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Serradura de Filipinos Brancos
Serradura de Filipinos Brancos: o doce que todos vão querer repetir e que só leva 3 ingredientes
Liliana Filipa
Após a separação, Liliana Filipa continua a construir a casa dos sonhos: há detalhes de luxo e até uma cozinha exterior (Vídeo)
Emprego em Portugal
Há vagas de emprego em várias zonas do país e salários chegam aos 1900 euros
Viagens
Jornal britânico descobriu um dos segredos mais bem guardados em Portugal
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Jorge Jesus
Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional
Regresso às aulas
83% dos portugueses sentem que as despesas de regresso às aulas foram maiores que em 2025
Finisterra
Menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia: é possível e fica mesmo aqui ao lado
Mauro Jesus
Filho de Jorge Jesus vive experiência de sonho rodeado de 'bombas' de luxo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Uber
Viagem de Uber acaba em tragédia. Jovem de 23 anos morre após ser deixada na autoestrada
Corpos definidos
Ator português e a mulher provam como é possível ter corpos incríveis aos 50 e 60 anos. Apanhámo-los num jardim secreto
Declaração Segurança Social
Já pode pedir declarações da Segurança Social pelo WhatsApp. Saiba como funciona
Inês Franco
“Rejuvenesceu 10 anos”: Inês Franco pega na tesoura e transforma por completo o visual desta mulher
Segurança Social WhatsApp
Segurança Social lança uma novidade que todos os portugueses devem conhecer e usar
Mercadona
Era a notícia que esta região esperava: Mercadona vai abrir nova loja e está a contratar
Música
“Descansa, lenda”: estrela da música e TV morre com apenas 44 anos e deixa quatro filhos
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Aventais Utopia Kitchen
"Adoro os bolsos para o telemóvel": pack de 2 aventais por menos de 12€ é um dos mais práticos da Amazon
Fotografias antigas
É um dos rostos mais adorados da TVI. Agora, surge em fotos com quase 30 anos que estão a deixar os fãs de queixo caído
Inteligência Artificial
Energias renováveis podem beneficiar com inteligência artificial
Pureza de Mello Breyner
Pureza de Mello Breyner vai vender vestidos a preços “ridículos”. Designer das famosas promete sete dias de loucura
Sacos de papel
Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro
Segurança no reality show
Quase perdeu a vida e ficou sem uma perna. Ex-concorrente de reality show exige indemnização de 86 milhões de euros após acidente brutal
WhatsApp clonado
Tem um iPhone? Um simples erro pode permitir que o seu WhatsApp seja clonado sem clicar em nada
Mercadona
O cabelo pintado está a ficar baço? Este produto da Mercadona reaviva a cor em poucos minutos
Bartina Koeman
Mulher de ex-Benfica morre após 16 anos a lutar contra um cancro
Georgina Rodríguez
O que têm Georgina Rodríguez e Sérgio Conceição em comum? A ligação especial que quase todos desconhecem
Veneza
Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza
Associação Empresarial de Braga
Sustentabilidade deixa de ser uma palavra abstrata para as PME de Braga
Hailey Bieber
Até Hailey Bieber usa: as mini escovas de dentes que resolvem qualquer refeição fora de casa
Mafalda Castro
Mafalda Castro abriu as portas de casa e nós não conseguimos parar de olhar para este pormenor da cozinha
Blaya Rodrigues
Todos falam dos naperons no vestido de noiva de Blaya. Mas quase ninguém reparou no detalhe secreto que é o sonho de qualquer mulher
Adidas Grand Court
Estes adidas Grand Court custam 35€ na Amazon, quase metade do preço na loja da marca
Casas Modulares
Casas modulares na Amazon: preços a partir de 6.686,72€ com cozinha e casa de banho
Power bank INIU
Minúscula, leve e disponível em 6 cores: esta power bank está a conquistar a Amazon
Emprego
Portugal e Europa falam em reindustrialização. O que isso exige das PME's industriais
TikTok
O queijo que voltou a ser viral no TikTok tem 12 g de proteína: 5 formas de o comer
Últimas
Conselho de Arbitragem
Luciano Gonçalves demonstra «total confiança» nos árbitros
Sabrinas
Atenção: esta novidade vai fazer-te usar sabrinas todos os dias até 2027, faça frio ou calor
Zara
Testámos o artigo 2 em 1 de 12 euros que faz todos correrem à Zara (e não fica mal a ninguém)
Maia
70 alunos ficam doentes após almoço em cantina escolar na Maia
IA
Governo avança com projeto-piloto em municípios para usar IA nos licenciamentos
Famosos
Dentro do "Big Brother", Francisco Monteiro faz revelação sobre a namorada: "Não faria sentido antes"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tribunal de Almada
Tribunal de Almada dá razão a mãe de aluno com necessidades educativas específicas
Calor
Muito calor no fim de semana? Portugueses vão querer ir ao lugar fresco que até conquistou Georgina Rodríguez
Carolina Patrocínio
Candeeiros ou árvores na sala? Segue a regra de Carolina Patrocínio e também terás uma casa elegante
FIFA
UEFA e CONCACAF questionam FIFA sobre a «privatização do Mundial»
Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia
Cerca de 70 alunos ficam doentes após almoçarem na cantina de escola na Maia. Refeitório foi encerrado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Turquia
Sp. Braga: Turquia chama Tiknaz e velhos conhecidos da Liga portuguesa
Espanha
OFICIAL: Naldo (lembras-te, Sporting?) é reforço do Marbella
Sporting
Sporting: Jesse Derry convocado para os sub-20 de Inglaterra
André Ventura
Tracking poll: eleitorado mais velho trava crescimento do Chega
Sondagem
Tracking Poll: Montenegro segura apenas seis em cada dez eleitores de 2025. PS é o principal destino
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
UEFA
UEFA e CONCACAF pedem à FIFA para rever reservas antes de vender participações nos Mundiais
Famosos
Fora do "Big Brother", Teresa Silva descobre informação sobre Helena Isabel e reage: "Não fico surpreendida"
Guerra
Rússia designa o realizador Andrey Zvyagintsev como "agente estrangeiro"
Itália
Atenção, Sporting: Mancini convoca Doumbia para a Liga das Nações
Liga
Carlos Carvalhal: «Nacional? A responsabilidade está dividida»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Cristina Ferreira revela plano para janeiro de 2027: "Não pensava ir já e estou muito entusiasmada"
Espanha
Polícia espanhola apanha dupla que andava a roubar joias de santas das igrejas
OpenAI
IA da Anthropic usada para entrar em conta de funcionário da OpenAI
França
"Calma, esquerdistas!": padre gera polémica em França após fazer piadas durante missa
OpenAI
IA da Anthropic foi usada para entrar na OpenAI e aceder a contas de funcionários
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
FC Porto
Atenção, FC Porto: «Pietuszewski? Não está nas condições físicas ideais...»
Pobreza energética
Uma em cada cinco pessoas em Portugal vive em situação de pobreza energética
Liga das Nações
França: filho de português entre as cinco novidades dos eleitos de Zidane
Internacional
Carrick e a crise no Man. United: «Lugar em risco? É ridículo pensar dessa forma»
Rússia
"Superaplicação" permite à Rússia vigiar os seus cidadãos através do telemóvel
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Luís Neves
Luís Neves "absolutamente confortável" para responder a todos os inquéritos quando for chamado. "É o que tiver de acontecer"
Famosos
Após rumores de zanga, Fanny Rodrigues mostra-se com a irmã... e partilha novidade!
Liga
Luís Pinto: «Marítimo é um adversário que tem demonstrado boas ideias»
Festival Eurovisão da Canção
Reino Unido já está farto de ficar no fundo dos lugares da Eurovisão: Parlamento vai investigar o que pode estar a correr mal
Real Madrid
Mbappé troca Nike por marca de Roger Federer (e torna-se acionista)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Serradura de Filipinos Brancos
Serradura de Filipinos Brancos: o doce que todos vão querer repetir e que só leva 3 ingredientes
Primark
Mulheres com mais de 50 anos, a Primark vai conquistar-vos com esta camisa
Famosos
Disto poucos sabiam: Sónia Jesus revela segredo sobre separação de Vitó Soares!
Liga das Nações
Roménia: Tony Strata (V. Guimarães) convocado para a Liga das Nações
Fernando Alexandre
Ministro da Educação garante que todos os novos alunos estão a ser colocados
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Bruno Pinheiro: «Queremos ser os primeiros a colocar um carimbo da derrota no Estrela»
Rússia
Rússia usou uma "superaplicação" para espiar os seus cidadãos
Jeffrey Epstein
Sete anos após a morte, há um novo processo contra Epstein: financeiro terá colecionado e divulgado pornografia infantil
Liliana Filipa
Após a separação, Liliana Filipa continua a construir a casa dos sonhos: há detalhes de luxo e até uma cozinha exterior (Vídeo)
Famosos
Após ser motivo de conversa no "Big Brother", Marcia Soares quebra o silêncio: "Deixem-me que vos diga"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Silaidopoulos: «Continuamos a cometer os mesmos erros...»
Big Brother
Francisco Monteiro afirma já ter casado com Andrea Pestana. E Cristina Ferreira já reagiu: «Eu não fui...»
Alverca
Alverca recebe Rio Ave: «Jogo não pode descontrolar-se»
Liga
Alexandre Santos: «Queremos quebrar o ciclo de não pontuar»
Famosos
"Big Brother": Marcia Soares é chamada ao barulho... e Francisco Monteiro reage!
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT