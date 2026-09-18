Conheça os novos convocados de Jorge Jesus para a Seleção Nacional

Mafalda Mourão
Hoje às 14:38
Mais Vistos
Voz faz advertência de última hora a Luís. E todos gritam com o colega
00:05:03
Big Brother
Voz faz advertência de última hora a Luís. E todos gritam com o colega
Clima de tensão! Miguel Vicente faz acusação que deixa Francisco Monteiro fora de si: «O que é que tu estás a tentar fazer!?»
00:03:24
Big Brother
Clima de tensão! Miguel Vicente faz acusação que deixa Francisco Monteiro fora de si: «O que é que tu estás a tentar fazer!?»
David Diamond abre o jogo com Diogo Marcelino e deixa aviso: «Só se deixa influenciar quem quer»
00:04:39
Big Brother
David Diamond abre o jogo com Diogo Marcelino e deixa aviso: «Só se deixa influenciar quem quer»
Inesperado! Sónia Jesus fala sobre a sua vida amorosa
00:03:09
Big Brother
Inesperado! Sónia Jesus fala sobre a sua vida amorosa
Destaques IOL
Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional
Jorge Jesus
Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional
Menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia: é possível e fica mesmo aqui ao lado
Finisterra
Menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia: é possível e fica mesmo aqui ao lado
Filho de Jorge Jesus vive experiência de sonho rodeado de 'bombas' de luxo
Mauro Jesus
Filho de Jorge Jesus vive experiência de sonho rodeado de 'bombas' de luxo
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"
Mais Lidas
Fotografia recente de Renato Seabra reacende atenções sobre a irmã: saiba porquê
Fotografia recente de Renato Seabra reacende atenções sobre a irmã: saiba porquê
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Ele tem 63 anos, ela 33. O amor de um galã polémico, que já conquistou duas das mulheres mais famosas
Separado de Carolina Pinto, Marco Costa cumpre promessa feita à família da ex-companheira: «A vida mudou, mas a minha palavra ficou»
Dois às 10
Separado de Carolina Pinto, Marco Costa cumpre promessa feita à família da ex-companheira: «A vida mudou, mas a minha palavra ficou»
Viagem de Uber acaba em tragédia. Jovem de 23 anos morre após ser deixada na autoestrada
Uber
Viagem de Uber acaba em tragédia. Jovem de 23 anos morre após ser deixada na autoestrada
Marisa Pires e Pedro Jorge vivem nova fase em família: «O meu coração ficou pequenino»
Dois às 10
Marisa Pires e Pedro Jorge vivem nova fase em família: «O meu coração ficou pequenino»
"Não sabemos o que aconteceu": cantor famoso hospitalizado em estado crítico
Famosos
"Não sabemos o que aconteceu": cantor famoso hospitalizado em estado crítico