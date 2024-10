Controle quem está à porta com um toque, sem precisar estar em casa

Nos dias de hoje, é cada vez mais comum estarmos fora de casa quando surgem visitas inesperadas ou entregas importantes. Para quem procura praticidade, há dispositivos que permitem não só ver quem está à porta, mas também falar com a pessoa e, se necessário, abrir a entrada remotamente. Estes sistemas ligam-se ao intercomunicador existente, transformando-o numa ferramenta moderna e fácil de usar.

Com uma instalação simples, que não requer grandes conhecimentos técnicos, este tipo de dispositivo utiliza uma app para gerir todas as funções. Os utilizadores destacam, sobretudo, a sua praticidade e o facto de poderem controlar tudo à distância, até mesmo integrando o sistema com assistentes virtuais, como a Alexa. Com muitas críticas positivas e uma excelente relação qualidade-preço, torna-se uma opção interessante para melhorar o dia a dia.