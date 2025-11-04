Cortar castanhas sem drama: este utensílio de 12€ está em todos os vídeos de receitas

Este artigo pode conter links afiliados*

O cortador de castanhas da Tescoma (cerca de 12€) tornou-se viral nas redes sociais por resolver um problema antigo: fazer o corte perfeito sem esforço nem riscos. Feito em plástico e aço inoxidável, com dimensões compactas de 21,5 x 8,5 cm, permite criar um corte em cruz com um simples movimento — a castanha encaixa, pressiona-se e está pronta para o forno. O resultado são castanhas que abrem naturalmente durante a cozedura, não rebentam e descascam-se facilmente. Com mais de 1.400 avaliações e 4,2 estrelas na Amazon, é prático, seguro, fácil de limpar (até na máquina) e funciona bem com castanhas de tamanho médio a grande.

