Cozinhar ficou mais fácil: a air fryer que faz quase tudo

A Cecofry&Grill Duoheat 6500 chegou para transformar a rotina na cozinha. Com capacidade para toda a família, permite grelhar, assar, fritar com ar e até preparar pizzas com massa perfeita, tudo num único aparelho. O ecrã táctil e os 12 menus pré-programados tornam cada receita simples, enquanto a cozedura a 360º garante alimentos uniformemente cozinhados sem necessidade de os virar. A janela transparente permite acompanhar o processo sem perder calor, e os utilizadores elogiam a versatilidade e praticidade, destacando a rapidez e a qualidade consistente dos resultados. Entre os produtos mais vendidos da Amazon na categoria Casa e Cozinha, esta air fryer combina eficiência, design moderno e facilidade de uso num só equipamento.