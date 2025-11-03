Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Cozinhar
Há 3h e 59min
Mais Vistos
00:04:18
Secret Story
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
tvi
00:04:56
Secret Story
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
tvi
00:04:23
Secret Story
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»
tvi
00:05:21
Secret Story
A discussão que levou ao fim da relação. Esta foi a derradeira conversa de Pedro Jorge e Marisa
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Dicas
Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Mais Lidas
Formação
Benfica Campus no pódio das academias mais rentáveis do mundo
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Marisa
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação
Mau tempo
Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira
cnn
Marisa
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer