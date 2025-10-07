Facebook
Criança
Há 1h e 29min
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:07
Secret Story
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
tvi
00:04:26
Secret Story
Liliana insinua 'traição' de Zé?: «Com ele, foi o que foi. Aconteceram coisas...»
tvi
00:02:17
Secret Story
Liliana desconfia de Fábio? A conversa séria após o beijo apaixonado: «Não posso fazer mais»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Nuno baltazar
Nuno Baltazar esclarece polémica com Catarina Furtado: «Não faz qualquer sentido e incomoda-me»
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Iris Stalzer
Alemanha. Nova presidente da câmara de Herdecke em estado crítico após ter sido esfaqueada
cnn