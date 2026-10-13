Cristiano Ronaldo surpreende com gesto no jogo do Al Nassr
Mafalda Mourão
Há 1h e 48min
Mais Vistos
Marta Cardoso dá informação de última hora sobre Sónia Jesus: «Não aguentou…»
00:01:17
Big Brother
Marta Cardoso dá informação de última hora sobre Sónia Jesus: «Não aguentou…»
Francisco Monteiro não cala revolta: «Para mim a Sónia ardeu». O motivo é inacreditável
00:03:34
Big Brother
Francisco Monteiro não cala revolta: «Para mim a Sónia ardeu». O motivo é inacreditável
Francisco confronta Sónia: «Era o meu fim neste programa, não consegues entender?»
00:02:15
Big Brother
Francisco confronta Sónia: «Era o meu fim neste programa, não consegues entender?»
As imagens que mais viralizaram: Joana Albuquerque desata a chorar e confronta Francisco
00:04:19
Big Brother
As imagens que mais viralizaram: Joana Albuquerque desata a chorar e confronta Francisco
Destaques IOL
Tem 90 anos e está viral nas redes sociais. Avó Helena comove o País com apelo urgente para ajudar a filha com aneurisma
Avó Helena
Tem 90 anos e está viral nas redes sociais. Avó Helena comove o País com apelo urgente para ajudar a filha com aneurisma
Parece saída de um catálogo. Georgina Rodríguez abre as portas da mansão da Arábia Saudita e a cozinha é o sonho de qualquer um
Georgina Rodríguez
Parece saída de um catálogo. Georgina Rodríguez abre as portas da mansão da Arábia Saudita e a cozinha é o sonho de qualquer um
"Temos crianças a serem filmadas. Isto é crime": vídeo viral mostra tensão entre populares e GNR em aldeia portuguesa
Mina de lítio
"Temos crianças a serem filmadas. Isto é crime": vídeo viral mostra tensão entre populares e GNR em aldeia portuguesa
É uma das mais acarinhadas jornalistas portuguesas e despede-se agora da televisão. O vídeo do 'adeus' está a emocionar o País
Despedida
É uma das mais acarinhadas jornalistas portuguesas e despede-se agora da televisão. O vídeo do 'adeus' está a emocionar o País
Mais Lidas
Morreu músico e figura marcante da rádio em Portugal. Tinha 44 anos
Morreu músico e figura marcante da rádio em Portugal. Tinha 44 anos
Não esteve na gala. Namorada de Francisco Monteiro deixa sinal após salvação do concorrente no Big Brother All Stars
Dois às 10
Não esteve na gala. Namorada de Francisco Monteiro deixa sinal após salvação do concorrente no Big Brother All Stars
Inacreditável: Filho de Maria Botelho Moniz foi batizado. E o que disse na igreja está a deixar todos rendidos
Big Brother
Inacreditável: Filho de Maria Botelho Moniz foi batizado. E o que disse na igreja está a deixar todos rendidos
Conhecida ex-concorrente do Big Brother morre aos 46 anos e deixa todos em choque
Big Brother
Conhecida ex-concorrente do Big Brother morre aos 46 anos e deixa todos em choque
Alcança 15 mil quilómetros e pode transportar múltiplas ogivas nucleares: Coreia do Norte inaugura museu que exibe míssil capaz de atingir os EUA
Coreia do Norte
Alcança 15 mil quilómetros e pode transportar múltiplas ogivas nucleares: Coreia do Norte inaugura museu que exibe míssil capaz de atingir os EUA
Aos 34 anos, morreu um dos atores mais acarinhados de sempre: «O meu coração está despedaçado»
Aos 34 anos, morreu um dos atores mais acarinhados de sempre: «O meu coração está despedaçado»