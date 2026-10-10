Cristiano Ronaldo
Mafalda Mourão
Hoje às 07:15
Mais Vistos
Zaza não percebe comportamento de Miranda. Jéssica deixa tudo em pratos limpos
00:03:55
Big Brother
Zaza não percebe comportamento de Miranda. Jéssica deixa tudo em pratos limpos
Acusações e ameaças: Francisco Monteiro "perde a cabeça" após insinuações de Luís
00:03:30
Big Brother
Acusações e ameaças: Francisco Monteiro "perde a cabeça" após insinuações de Luís
Nunca antes visto. Big mete-se em assunto de ambos e o momento é de rir: «Se alguém falhar...»
00:04:15
Big Brother
Nunca antes visto. Big mete-se em assunto de ambos e o momento é de rir: «Se alguém falhar...»
Diana Fialho matou a mãe para ficar com a herança. Agora, na prisão, recebe a notícia que menos queria
00:06:19
Dois às 10
Diana Fialho matou a mãe para ficar com a herança. Agora, na prisão, recebe a notícia que menos queria
Destaques IOL
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Action Natal
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Inês Deusa
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Margarida Amaral Domingues
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Dolores Aveiro
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Mais Lidas
Paixão no ar? Apontada como nova namorada de Afonso Leitão, a jovem deixa declaração publica e partilha momento de ambos. Eis as imagens
Big Brother
Paixão no ar? Apontada como nova namorada de Afonso Leitão, a jovem deixa declaração publica e partilha momento de ambos. Eis as imagens
Depois da morte de Pedro Lima, o filho criou um projeto que já ajudou milhares de pessoas e prepara novo desafio
Depois da morte de Pedro Lima, o filho criou um projeto que já ajudou milhares de pessoas e prepara novo desafio
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Inês Deusa
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI celebra um ano do seu novo amor: «Acho que nos saiu o prémio grande»
Dois às 10
Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI celebra um ano do seu novo amor: «Acho que nos saiu o prémio grande»
O "Big Brother" mudou a sua vida e hoje vive numa casa de sonho inspirada no reality show da TVI: «Eu queria uma cópia...»
O "Big Brother" mudou a sua vida e hoje vive numa casa de sonho inspirada no reality show da TVI: «Eu queria uma cópia...»
Quebrou o silêncio. Cristiano Ronaldo pede desculpa e admite regressar à seleção com uma condição
Dois às 10
Quebrou o silêncio. Cristiano Ronaldo pede desculpa e admite regressar à seleção com uma condição