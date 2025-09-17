Facebook Instagram

Cristina Ferreira

Ontem às 15:31
Mais Vistos
00:01:48
Secret Story
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story
tvi
00:01:38
Secret Story
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
00:01:33
Secret Story
«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio
tvi
Destaques IOL
Saúde
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Saúde
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Cameron Diaz
Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos
Tragédia
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Lidas
Turquia
«Mário Branco falou com Mourinho sem falar comigo, que sou o presidente»
maisfutebol
Benfica
Mourinho responde ao presidente do Fenerbahçe com «recado» sobre Aktürkoglu
maisfutebol
Wegovy
Depois dos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Famosos
"Big Brother Verão". Afonso Leitão sobre ex-concorrente: "Lá dentro gostei dela, mas depois do que soube evito o contacto"
selfie
Benfica
Benfica: Bruno Lage quer receber prémios e o mês de setembro
maisfutebol
Elevador Lisboa
Glória: guarda-freios quebram silêncio e revelam fragilidades mecânicas e de manutenção
cnn