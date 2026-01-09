Facebook Instagram

Crocante de espinafres e farinheira

Há 36 min
Mais Vistos
00:02:19
Oiça a música que Nufla escreveu para Maycon Douglas!
selfie
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:21:35
1ª Companhia
Aula de suporte básico de vida torna-se num momento hilariante. Manuel Melo faz das suas
tvi
00:02:16
1ª Companhia
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
tvi
Destaques IOL
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Lidas
Maycon
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
Filipe Delgado
Não se fala noutra coisa: O novo "erro" de Filipe Delgado perante militar está a fazer rir Portugal
Famosos
Revelado detalhe relacionado com as cerimónias fúnebres de Maycon Douglas: saiba tudo!
selfie
Ruben Silvestre
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»
Miguel Arruda
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
cnn
Famosos
Nufla escreve arrepiante música para Maycon Douglas: veja o vídeo!
selfie