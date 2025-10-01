Facebook
Croissant à moda do Porto
Há 3h e 36min
00:07:19
Secret Story
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
tvi
00:20:07
Secret Story
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
tvi
00:02:40
Secret Story
Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»
tvi
00:01:02
Secret Story
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
tvi
Moda
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Croissant
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Exercícios para perder a barriga
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Perda de peso
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Zé
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Dois às 10
Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira
tvi
Dois às 10
Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem
tvi
Laura Figueiredo
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
Nova Iorque
Edifício com 17 andares colapsa parcialmente em Nova Iorque
cnn
Liga
Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Benfica
maisfutebol