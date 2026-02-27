Facebook Instagram

Croissant

Há 3h e 52min
Mais Vistos
00:02:25
Secret Story
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
tvi
00:11:48
Secret Story
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
tvi
00:01:13
Secret Story
Hilariante! Jéssica ensina colegas a cantar parabéns em chinês
tvi
00:04:47
Dois às 10
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela
tvi
Destaques IOL
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Mais Lidas
Famosos
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
selfie
Joana D'Arc
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Lisboa
PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil
cnn
Capicua
Aos 44 anos, famosa artista anuncia gravidez: «O mundo todo na barriga»
Famosos
A incrível transformação de Noélia Pereira: "Vejam só a gordura que eu tinha na barriga"
selfie
Internacional
Federação norueguesa antecipa jogos do Bodo/Glimt para dar descanso à equipa
maisfutebol