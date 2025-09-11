Facebook Instagram

Croquetes de arroz e carne

Há 1h e 7min
Mais Vistos
00:00:36
Big Brother
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
tvi
00:03:31
Big Brother
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala
tvi
00:01:23
Dois às 10
Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»
tvi
00:08:33
Big Brother
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»
tvi
Destaques IOL
Treinadora
Tem 94 anos e é uma inspiração: são estes os exercícios que esta mulher faz para se manter ativa
Ambientador
Dizem que este ambientador da Mercadona equivale a um de 300 euros que é o mais desejado
Mercadona
Blush e lip gloss iguais aos da Hailey Bieber chegam às prateleiras da Mercadona
Saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Lidas
Famosos
Rúben Neves quebra o silêncio sobre polémica relacionada com a viúva de Diogo Jota: "Escolha tão infeliz"
selfie
Pedro Barroso
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Míssil russo
Míssil russo que atingiu prédio do governo em Kiev continha dezenas de peças americanas e europeias, muitas fabricadas recentemente
cnn
Lamine Yamal
Nicki Nicole confirma namoro com Yamal: «Estou muito apaixonada»
maisfutebol
Ciclismo
VÍDEO: polícia provoca grave acidente na Volta à Venezuela
maisfutebol
Marilo Montero
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola