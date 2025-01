Da secretária à sala: aquecedores económicos para todos os espaços

Com a chegada do inverno, a procura por aquecedores económicos dispara. E, ao contrário do que muitos pensam, não é preciso fazer um grande investimento para ter uma solução de aquecimento eficaz em casa. Reunimos os aquecedores até 50 euros mais vendidos da Amazon e encontrámos opções surpreendentemente versáteis. Desde os pequenos aquecedores cerâmicos, perfeitos para ter debaixo da secretária no escritório, até aos modelos oscilantes que aquecem divisões inteiras, há soluções para todas as necessidades. A maioria inclui características que normalmente só encontramos em modelos mais caros: dois níveis de potência para adaptar o consumo, função de oscilação para distribuir melhor o calor, proteção contra sobreaquecimento e designs compactos que ocupam pouco espaço. São opções económicas mas eficientes, ideais para quem procura uma forma de aquecer a casa sem fazer um grande investimento.