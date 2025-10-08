Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Dai Lisboa
Hoje às 14:58
Mais Vistos
00:04:00
Secret Story
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
tvi
00:03:23
Secret Story
Liliana lembra-se de Zé, mas acaba a deixar suspeita no ar: «errou comigo...»
tvi
00:03:48
Secret Story
Fábio está cego de ciúmes: «Só te quero comigo!»
tvi
00:02:43
Secret Story
Conversa de Liliana e Fábio a meio da noite quase acaba mal: «Estás a ser otária?»
tvi
Destaques IOL
Segurança
Nova atualização do Instagram mostra a localização em tempo real e pode pôr utilizadores em risco. Desative esta opção
Exercicio fisico
Perder peso sem muito esforço? Experimente este método japonês que está a dar que falar
Tragédia
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto
Lavandaria
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina
Mais Lidas
Dois às 10
Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono
tvi
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Turquia
Turquia: Kerem Aktürkoglu arrisca até 12 jogos de suspensão
maisfutebol
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Benfica
Benfica: Martim Mayer escolhe neerlandês para diretor-geral para o futebol
maisfutebol
Sporting
Sporting: nova lesão muscular trava St. Juste
maisfutebol