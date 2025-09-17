Facebook Instagram

David e Elly

Há 3h e 37min
Mais Vistos
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
00:02:26
Secret Story
Marisa e Ana desentendem-se... por causa de Pedro?: «As pessoas têm de ser o que são»
tvi
00:03:52
Secret Story
«Não dizes nada de jeito. Se não saíres, é muito injusto»: Ana Cristina dá 'estoiro' a Pedro
tvi
00:03:17
Secret Story
Em discussão com Marisa, Pedro passa-se e tem ataque de ciúmes: «Os teus homens (...) Só faltava dormires com o Dylan»
tvi
Destaques IOL
Saúde
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Saúde
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Cameron Diaz
Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos
Tragédia
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Lidas
Benfica
Ali Koç sobre Mourinho no Benfica: «É uma daquelas coincidências estranhas»
maisfutebol
Dois às 10
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
tvi
Benfica
Benfica: Bruno Lage quer receber prémios e o mês de setembro
maisfutebol
Modalidades
Isaac Nader é campeão do mundo dos 1500 metros
maisfutebol
Turquia
«Mário Branco falou com Mourinho sem falar comigo, que sou o presidente»
maisfutebol
Famosos
"Big Brother Verão". Afonso Leitão sobre ex-concorrente: "Lá dentro gostei dela, mas depois do que soube evito o contacto"
selfie