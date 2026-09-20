De 233,79€ para 122€: o aspirador que os compradores comparam a marcas mais caras

Hoje às 18:06

O aspirador sem fios Bulelink G10 caiu de 233,79€ para 122€, e junta potência de sucção elevada, bateria removível com até 65 minutos de autonomia, e um ecrã tátil circular que mostra o nível de bateria e o modo de limpeza em uso. Tem escova em V com luz LED para reduzir o emaranhamento de cabelos e detetar sujidade em zonas escuras, sistema de filtragem em várias camadas indicado para alergias, depósito de 1,6 litros com esvaziamento rápido, e um design autoportante que se mantém de pé sem apoio. Com 4,4 estrelas em quase 6.700 avaliações, os compradores destacam sobretudo a relação entre a potência oferecida e o preço, muitas vezes comparando-o favoravelmente a marcas mais conhecidas e caras.

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