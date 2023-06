Ontem às 15:30

De Cristina Ferreira a Inês Herédia, veja alguns dos looks mais marcantes da cerimónia Inês Mendes da Silva, fundadora e CEO da Notable, agência que representa várias celebridades portuguesas, casou neste sábado com Francisco Ladeira, numa cerimónia na Quinta do Peru.

Na boda estiveram presentes inúmeras caras conhecidas do grande público, como Cristina Ferreira, Inês Herédia, Inês Aires Pereira, Rita Pereira ou as irmãs Patrocínio.

