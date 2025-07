Depilação em casa? Este máquina de luz pulsada está entre as mais recomendadas

A depiladora de luz pulsada Blissky tem conquistado cada vez mais utilizadores por oferecer uma alternativa eficaz à depilação tradicional, sem depender de clínicas ou sessões frequentes. Com três funções num só aparelho — remoção de pelos, cuidados com a pele e tratamento de acne —, adapta-se a várias zonas do corpo graças aos modos manual e automático, e permite personalizar a intensidade em nove níveis. O ecrã LED tátil facilita a navegação entre as opções, e a durabilidade do dispositivo, com quase um milhão de disparos, torna-o num investimento duradouro e económico. Os resultados começam a ser visíveis após poucas semanas, com uma redução acentuada do crescimento do pelo e uma pele mais suave.