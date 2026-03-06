Depiladora que não causa dor

Facebook Instagram
Secret Story
«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora
Secret Story
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Secret Story
Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora
Secret Story
Como nunca as viu: Estas são as primeiras imagens da discussão de Diana Dora e Liliana
Saude
Atenção: este tipo de café pode provocar inflamação, alerta especialista
Saude
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais
Viagens
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Dicas de limpeza
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar
Dois às 10
Marina preparava o funeral da mãe quando o inesperado aconteceu: «Pensava que era mentira»
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
Madalena Abecasis
Ele estava noivo de outra mulher, quando se apaixonou por ela. Hoje são felizes com a família que construíram juntos
Itália
Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo
Euromilhões
Euromilhões: esta chave vale 193 milhões
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres