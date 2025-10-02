Facebook
Descobrimos a blusas que são tendência neste ano a apenas 12 euros
Há 1h e 50min
Mais Vistos
00:02:21
Secret Story
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
00:03:12
Secret Story
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
00:05:19
Secret Story
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
00:01:27
Secret Story
Momento quente: Dylan interrompe Vera e surpreende-a com um beijo longo e escaldante
Destaques IOL
Moda
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Croissant
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Exercícios para perder a barriga
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Perda de peso
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Mais Lidas
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Historias de amor
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
Kika Cerqueira Gomes
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
Zé
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Dois às 10
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
