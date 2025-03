Descobrimos o aspirador que iguala o desempenho da Dyson por metade do preço

O aspirador Vistefly V15s MAX está a ganhar notoriedade como uma alternativa de qualidade à Dyson a metade do preço. Com 4,6 estrelas em mais de 5.900 avaliações, destaca-se pela sua potência de sucção, bateria com autonomia de até 70 minutos e sistema inteligente que ajusta a potência automaticamente. Equipado com luzes LED para iluminar áreas escuras, ecrã tátil e diversos acessórios, tem conquistado utilizadores anteriores da Dyson que afirmam não notar diferenças no desempenho. Ideal para famílias com crianças e animais de estimação, este aspirador sem fios alia qualidade de construção, facilidade de utilização e excelente relação qualidade-preço, provando que é possível obter resultados profissionais sem gastar uma fortuna.