Descobrimos o passo que falta na rotina de quem tem cabelo oleoso

Este esfoliante combina ingredientes como sal marinho, óleo de hortelã e árvore do chá numa fórmula pensada para limpar a fundo e devolver frescura ao couro cabeludo. É fácil de aplicar e foi feito para ser usado uma vez por semana, substituindo o champô habitual. Ao remover o excesso de gordura e impurezas, ajuda a manter os fios mais leves e com melhor aspeto por mais tempo.

Em diferentes tipos de cabelo — lisos, ondulados, com coloração ou não — o que se nota é a mesma sensação: uma raiz limpa, menos oleosidade e uma textura mais suave ao toque. O aroma fresco e a aplicação com massagem tornam este momento num pequeno cuidado pessoal com resultados visíveis.