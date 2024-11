Descobrimos uma máquina de café que é bonita e faz cappuccinos perfeitos

Esqueça as máquinas de café caríssimas que vê nas revistas de decoração. A CREATE THERA RETRO está a conquistar milhares de utilizadores com um design vintage irresistível e um preço que não assusta. Com mais de 3.200 avaliações na Amazon e uma média de 4,1 estrelas, esta máquina semi-automática prova que é possível ter estilo e qualidade sem gastar uma fortuna.

Disponível em várias cores, desde o terracota mate ao rosa suave, destaca-se pelos detalhes em madeira e pelo mostrador analógico emoldurado a dourado. Mas não é só bonita - o sistema de alta pressão, o termómetro integrado e o vaporizador ajustável permitem preparar desde espressos intensos a cappuccinos cremosos. O depósito de 1,25 litros e a saída dupla para fazer dois cafés em simultâneo tornam-na perfeita para famílias ou para quem gosta de receber amigos em casa.