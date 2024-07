Descubra o Poço do Inferno: o refúgio mágico que poucos conhecem

A apenas 20 minutos da cidade de Lamego, situada na sub-região do Douro, encontra-se o Poço do Inferno, uma cascata do rio Varosa na freguesia de Salzedas. Este lugar, digno de um conto de fadas, é um segredo bem guardado, conhecido por poucos apesar da sua popularidade local. Ideal para casais ou amigos aventureiros, o Poço do Inferno oferece uma paisagem deslumbrante com pequenas cascatas que formam piscinas naturais de água cristalina, rodeadas por uma vegetação densa que cria um ambiente perfeito para relaxar.