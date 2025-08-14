Facebook Instagram

Descubra Samaná, o destino tropical acessível que vai querer conhecer

Hoje às 16:00

O casal de influenciadores @rafaelandfranck, conhecido no TikTok por partilhar dicas de viagens, apresentou recentemente Samaná, na República Dominicana, como um destino paradisíaco e acessível nas Caraíbas, com hotéis à beira-mar, piscina, animação e regime de tudo incluído a partir de 80 € por noite. Mesmo na época alta, afirmam ser possível encontrar pacotes com voo direto e alojamento por cerca de 1300 €, num cenário de praias de areia branca, mar cristalino e ambiente seguro e tranquilo. As atividades incluem excursões a ilhas privadas e experiências gastronómicas locais a preços médios de 15 € por pessoa. Segundo o site Barceló Pin & Travel, a melhor altura para visitar é entre dezembro e abril, quando a baía recebe baleias-jubarte. Num artigo anterior, a redação do IOL já tinha revelado outra dica destes mesmos influenciadores: a plataforma Skiplagged, que permite encontrar voos muito mais baratos — até 80% menos — e que, quem sabe, poderá ajudar a marcar as próximas férias num destino tropical como Samaná.

