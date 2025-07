Integrado no evento "Nisa em Festa", realizou-se no dia 26 um desfile de moda inspirado no “Património de Nisa”, idealizado pela presidente da Câmara, Idalina Trindade. A iniciativa, que reflete os 12 anos de trabalho da autarca, repetiu o sucesso do ano anterior ao atrair milhares de pessoas e esgotar a lotação do evento, que teve como destaque musical o cantor e DJ Pedro Sampaio.