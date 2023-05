Deslumbrante! Imagens do casamento de Yolanda Tati

Hoje às 15:43

Yolanda Tati casou-se no sábado com o companheiro, Marco Turco, com quem já tem um filho. A influencer deu o nó numa cerimónia intimista na Ilha de Ísquia, em Itália, e partilhou com os seus mais de 280 mil seguidores as imagens.

Com um vestido absolutamente deslumbrante, a angolana partilhou a felicidade com os fãs: “Caramba… E afinal foi mesmo O Dia Mais Feliz das Nossas Vidas”, escreveu no Instagram.

“Obrigada, Meu Deus, pela Família Linda, Saudável e tão, mas tão Especial que me deste”, declarou ainda.

“Vivi todas as emoções neste dia. Intenso, profundo, comovente”, escreveu ainda Yolanda Tati, revelando que teve de mudar a localização do casamento, dois dias antes da cerimónia. “A previsão era de temporal. Sim, uma autêntica montanha-russa, numa Ilha Italiana Linda”, justificou.

Percorra a galeria para ver as imagens, desde as provas dos vestidos até ao dia do casamento, passando pela despedida de solteira.