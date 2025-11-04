Facebook Instagram

Desumidificador Elétrico Tronic de 10 litros

Há 2h e 25min
Secret Story
Marisa para Pedro: «Ias aguentar até ao fim para deixares quem tinhas lá fora e ficares com uma Liliana»
Secret Story
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
Secret Story
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
Secret Story
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Receitas
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
FC Porto
Instaurado processo disciplinar ao FC Porto por denúncias de Fábio Veríssimo
Lidl
Lidl tem mesmo um super-herói contra a humidade do inverno
Famosos
"Secret Story": após comunicado, família de Pedro Jorge toma decisão radical!
Historias de amor
«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»
Seleção
Sub-16: Portugal vence torneio (com quatro minutos de Cristianinho)
Pedro Bianchi Prata
«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal