Dia dos Namorados: 5 presentes originais por menos de 30€

O Dia dos Namorados está à porta e, se procura algo diferente este ano, reunimos cinco presentes verdadeiramente especiais - todos disponíveis na Amazon e com preços entre 10€ e 30€. De memórias eternizadas em esculturas de gesso a rosas preservadas com joias em prata, estas sugestões prometem surpreender sem pesar no orçamento.

Percorra a galeria para descobrir uma seleção única de presentes que inclui um kit para criar uma escultura das suas mãos entrelaçadas, uma rosa LEGO que nunca murcha, uma caneca mágica que revela fotografias especiais, pulseiras inspiradas numa romântica lenda japonesa e uma rosa eterna acompanhada de um conjunto em prata 925. Cada presente foi escolhido com base nas avaliações positivas de outros compradores e na sua originalidade.