Dias frios pedem um aquecedor eficiente: este custa menos de 25 euros

Com a chegada do frio e sabendo que as casas portuguesas podem tornar-se desconfortáveis nesta altura do ano, encontrámos um aquecedor que promete resolver o problema sem pesar na carteira. O Orbegozo CV 2300 A destaca-se pela sua versatilidade, com três níveis de potência até 2000W, termostato regulável e classificação energética A+. É compacto, leve e inclui proteção contra sobreaquecimento.

Os mais de 2.300 compradores na Amazon não poupam elogios ao produto, que mantém uma classificação média de 4,3 em 5 estrelas. Os utilizadores destacam principalmente a sua eficiência, o baixo consumo energético e o funcionamento silencioso. Com um preço promocional abaixo dos 25 euros, é uma solução económica para manter a casa quente durante o inverno.