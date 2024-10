Dicas para pessoas que estão sempre com frio

Quando está gélido lá fora (e dentro de casa), é difícil ficar motivado para ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Pode até interferir com os prazeres simples da vida, como sentar-se no sofá a assistir a O Diário de Bridget Jones pela centésima vez.

E depois há as pessoas que nunca conseguem manter-se aquecidas, não importa a época do ano. Aqueles que estão sempre a reclamar que a temperatura no escritório está muito baixa quando todos os outros estão confortáveis. Se é uma dessas pessoas, esta é para si. Clique nesta galeria para descobrir as melhores dicas sobre como se manter quente.