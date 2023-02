Dieta: 8 motivos para não conseguir emagrecer

14 fev, 16:06

Uma nutricionista passou 18 anos a fazer dietas que a faziam oscilar entre perdas e aumentos de peso até descobrir o segredo para uma perda de peso sustentável e duradoura.

A australiana Angela Borges começou a ganhar peso na adolescência e depois passou anos a ser seguida em vários nutricionistas que a mandavam “cortar nos hidratos de carbono, comer à base de saladas e fazer alguns dias de jejum”. E, como relata o Daily Mail, a nutricionista via resultados até voltar a cair no mesmo ciclo de compulsão alimentar e estragar todo o esforço.

“A perda de peso sustentável é alcançada quando se criam hábitos alimentares saudáveis que podem ser mantidos no piloto automático para o sucesso permanente”, explica. Com base na sua experiência e formação, Angela elaborou uma lista com os principais erros cometidos por quem quer perder peso.

