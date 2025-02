Diga adeus ao ferro de engomar com este spray milagroso da Lenor

Este spray anti-rugas da Lenor está a conquistar os utilizadores da Amazon graças à sua praticidade e eficácia. Com 4,3 estrelas e centenas de avaliações positivas, o produto promete eliminar as rugas da roupa com uma simples pulverização, deixando ainda um aroma primaveril. É especialmente útil em viagens, para retocar uniformes ou naqueles momentos em que precisamos urgentemente de uma peça de roupa sem rugas. Os compradores são unânimes: basta uma aplicação uniforme e leve para que a roupa pareça recém-passada a ferro. Um pequeno truque que pode fazer toda a diferença na sua rotina diária.