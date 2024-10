Diga adeus aos insetos com a raquete elétrica

Com uma saída poderosa de 4000 volts, a raquete mosquiteira elétrica da CONOPU elimina rapidamente os pequenos insetos, assegurando que não têm onde escapar. Equipado com luz LED, este dispositivo facilita a localização de mosquitos em ambientes escuros e pode ser usado como lanterna, tornando-se prático para atividades noturnas.

O design seguro, com malha de proteção de três camadas e um interruptor de segurança duplo, garante tranquilidade, especialmente em lares com crianças. As opiniões dos utilizadores são entusiásticas, destacando a eficácia da raquete e a durabilidade da bateria recarregável de 1200 mAh, que se mantém por várias noites sem necessidade de recarga.