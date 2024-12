Diga adeus aos pelos no sofá: este removedor reutilizável custa menos de 20€

A Garstor criou um removedor de pelos que está a mudar a vida de quem tem animais de estimação. Diferente dos tradicionais rolos adesivos que acabam no lixo, este modelo é totalmente reutilizável e não precisa de eletricidade. O segredo está no seu design: tem um compartimento que recolhe automaticamente os pelos e dois botões especiais que facilitam a limpeza do aparelho sem espalhar sujidade. Com reviews entusiastas de donos de gatos e cães, que garantem que funciona tão bem como um aspirador mas de forma mais prática, este removedor está atualmente disponível por 19,30€, menos 17% que o preço habitual.