Dispensa mexer os alimentos e trata de tudo sozinha. Esta air fryer é um sucesso e está com desconto

Com tecnologia exclusiva TurboBlaze, esta air fryer da Cosori promete — e cumpre — uma cozedura até 46% mais rápida e uniforme, dispensando a necessidade de mexer os alimentos. A sua capacidade generosa de 6 litros permite preparar refeições completas para uma família pequena, com resultados crocantes por fora e macios por dentro. Tem painel táctil intuitivo, revestimento antiaderente certificado e funcionamento silencioso, além de ser uma escolha popular entre os utilizadores: soma mais de 2.000 avaliações com uma média de 4,8 estrelas na Amazon. Ideal para quem procura rapidez, versatilidade e qualidade num só aparelho.