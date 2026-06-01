Diversão garantida no jardim: o brinquedo de água que todos querem ter

Há 34 min

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O polvo de água tornou-se um dos brinquedos mais populares da Amazon para os dias de calor, ao ligar-se facilmente a uma mangueira de jardim e criar jatos de água em várias direções, proporcionando horas de brincadeira ao ar livre para crianças e até para animais de estimação. Com um preço a rondar os 24 euros, destaca-se pela facilidade de instalação e pelo nível de diversão que gera, com utilizadores a referirem que “é um presente fantástico” e que “as crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”, tornando-se uma opção muito procurada para animar os dias de verão.

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