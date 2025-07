Dizem que é o melhor pôr do sol de Portugal. Depois de ver, não há como negar

A Praia do Carvoeiro, no Algarve, é considerada por muitos como o local com o melhor pôr do sol de Portugal — e não é difícil perceber porquê. Entre falésias douradas, casas típicas e o azul profundo do Atlântico, o cenário é de uma beleza rara. A poucos minutos da praia, o Algar Seco e a icónica formação rochosa “A Boneca” oferecem vistas únicas sobre o mar, especialmente ao fim do dia, quando a luz transforma a paisagem. O local tem ganho destaque em redes sociais e continua a conquistar quem o visita, seja pela envolvência natural ou pelo espetáculo do sol a desaparecer no horizonte.