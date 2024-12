Do escritório à neve: as palmilhas inteligentes que garantem pés quentes em qualquer lugar

O desconforto dos pés frios durante o inverno pode ser agora uma memória do passado graças às palmilhas térmicas Thermrup. Com tecnologia de aquecimento por infravermelhos, quatro níveis de temperatura ajustáveis e uma bateria que dura até 7 horas, estas palmilhas oferecem uma solução versátil para diferentes situações - desde o dia a dia no escritório até aos desportos de inverno. O sistema de aquecimento cobre estrategicamente todo o pé, do calcanhar aos dedos, e o design em neoprene permite ajustar ao tamanho pretendido (do 35 ao 48). Com mais de 1600 avaliações positivas, os utilizadores destacam não só a eficácia em temperaturas extremas, mas também a durabilidade e praticidade do produto, que inclui duas baterias recarregáveis e é lavável tanto à mão como à máquina.