Dois cafés ao mesmo tempo? Esta máquina traz a experiência de uma cafetaria para casa

A Cecotec Power Espresso 20 é uma máquina de café acessível que combina design moderno com funcionalidades profissionais, como 20 bares de pressão, vaporizador orientável e a capacidade de preparar dois cafés em simultâneo. Com um depósito de 1,6 litros e uma bandeja para aquecer chávenas, oferece praticidade e qualidade, sendo ideal para quem deseja desfrutar de café e bebidas com leite no conforto de casa, sem gastar muito.