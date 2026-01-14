Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Há 2h e 11min
Mais Vistos
00:03:09
1ª Companhia
A ferver. Rodrigo Castelhano e Andrea Soares rasgam na casaca desta recruta
tvi
00:00:38
1ª Companhia
Digno de meme: Filipe Delgado aparece na formatura só com meia barba feita... e leva castigo!
tvi
00:00:46
1ª Companhia
Instrutor rejeita o pedido de um recruta e lança provocação a Sara Santos
tvi
00:27:36
Dois às 10
A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Saude
"Quando bebes álcool perdes a capacidade de criar novas memórias", avisa médico
Dicas
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado
Tragédia
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Saude
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados
Mais Lidas
Big Brother
Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto
tvi
Segurança
Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"
Tempo
Estado do tempo vai agravar-se: estes serão os distritos mais afetados (e as horas mais difíceis)
away
Tragédia
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Mouraria
Incêndio deflagra em prédio no centro de Lisboa
cnn
Filipe Delgado
Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI