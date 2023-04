Dolly Parton já tem 77 anos. Veja como está agora!

Ontem às 15:11

Cantora, compositora e atriz, Dolly Parton é um dos nomes mais conhecidos no mundo da música em todo o mundo. A norte-americana, cujo cabelo loiro se tornou uma marca distintiva, celebrou 77 anos em janeiro, mas a idade não a afasta da ribalta.

Conhecida por várias canções célebres como “Coat of Many Colours” ou "Jolene", foi com o disco “Here You Come Again” que, em 1978, conquistou o primeiro de vários discos de ouro.

No cinema, ficou conhecida no filme “Das 9 às 5”, em que contracenou com Jane Fonda e Lily Tomlin. É madrinha da cantora Miley Cyrus e, à conta disso, chegou a participar num episódio de Hanna Montana e, ainda hoje, fazem atuações juntas.

