Dorme mal? Esta almofada com mais de 13 mil 'reviews' pode ser a solução que procura

As almofadas, essenciais para uma boa noite de sono, devem ser substituídas regularmente. Especialistas sugerem trocá-las a cada 1 a 2 anos para manter o suporte, conforto e higiene. Segundo o Dr. Michael Breus, conhecido como "O Doutor do Sono," após 18 meses a 2 anos, as almofadas começam a acumular células mortas, ácaros e alergénios que podem afetar o sono e a saúde. Para saber se está na hora de trocar, verifique se há odores persistentes, caroços ou se acorda com dores no pescoço.

