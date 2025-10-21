Facebook
Dormir com fita adesiva na boca
Há 3h e 0min
00:06:01
Dois às 10
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
tvi
00:06:33
Dois às 10
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
tvi
00:03:08
Dois às 10
Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»
tvi
00:42:31
Dois às 10
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
tvi
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Marisa
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
José Manuel Anes
Filha de José Manuel Anes fez publicações nas redes sociais a descrever o que tinha feito ao pai
cnn
Dois às 10
Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»
tvi
Famosos
"Secret Story". Bruno Savate reage a toda a polémica que envolve Vera: "Deveriam ser nomeados"
selfie
Liliana
Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica
Conduzir
Parlamento Europeu dá luz verde a novas cartas que possibilitam condução aos 17 anos
cnn