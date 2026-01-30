Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Dr. John Scharffenberg
Ontem às 16:01
Mais Vistos
00:01:34
Dois às 10
Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado
tvi
00:01:51
1ª Companhia
Noélia enfrenta rumores de gravidez e faz um esclarecimento em pleno direto
tvi
00:05:20
Dois às 10
Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”
tvi
00:03:11
Dois às 10
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas
Mais Lidas
Paulo Andrade
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
Kit de emergência
Nunca é demais lembrar: isto é o que deve ter sempre em casa para estar preparado para uma emergência
away
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Filipe Delgado
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV
André cabral
Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se
Instrutor Marques
Músculos e mais músculos. Fotos do Instrutor Marques em tronco nu viralizam na Internet