É assim que vai poupar no azeite (e este é dos produtos mais vendidos da Amazon)

O preço do azeite disparou e como bons portugueses sabemos que viver sem ele não é opção. Se em 2022 gastávamos 5 euros por litro, agora uma garrafa de 75 cl de azeite virgem extra facilmente chega aos 9 ou 11 euros. Perante este cenário, a solução passa por fazer render cada gota deste ouro líquido.

Os dispensadores de azeite tornaram-se um pequeno segredo bem guardado por quem quer controlar os gastos na cozinha. Com um design minimalista que até fica bem na bancada, este utensílio permite dosear exatamente a quantidade necessária - seja para temperar uma salada ou para regar um prato de bacalhau cozido.

Para os adeptos da air fryer, este acessório traz uma nova dimensão ao ritual de cozinhar. Em vez de "borrifar a olho", agora é possível medir com precisão a quantidade de azeite para aquelas batatas douradas ou legumes assados. No final do mês, a diferença na conta do supermercado fala por si.