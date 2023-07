“É o bicho!” Lembra-se de Iran Costa? Veja como está hoje, aos 57 anos

Há 39 min

Quem não dançou ao som de “O Bicho”, com a sua coreografia atrevida? Foi em 1995 que Iran Costa lançou a música que o empurrou para o estrelato e que lhe deu seis discos de platina. A história teve um desfecho de sucesso, mas o passado do artista brasileiro não é só vitórias.

No “Goucha”, Iran Costa partilhou o seu percurso, falando da infância dramática, em que toda a família partilhava o mesmo quarto e em que chegou a acordar com as mãos mordidas por ratos, até ao sucesso de “O Bicho”.

O artista que trabalhou na rádio, no Brasil, acabou por ter um contrato de três anos em Portugal para lançar três álbuns nos anos 1990. “Os dois primeiros discos foram um fracasso, estar era a minha última hipótese”, contou a Manuel Luís Goucha.

Havia algumas dúvidas em relação à música “O Bicho”. Era diferente daquilo a que se estava habituado em Portugal. Mas o empresário de Iran, Pedro Augusto, acreditava e chegou a dizer que seria “o maior sucesso da história de Portugal” e que iria receber no mínimo quatro platinas.

Passados quase 30 anos desde que Iran Costa alcançou o sucesso, ainda hoje se canta a música do “é o bicho, é o bicho, vou-te devorar”. O sucesso permitiu que Iran Costa realizasse o seu maior sonho, dar uma casa aos pais. E depois desta música, houve vários êxitos.

Na entrevista a Manuel Luís Goucha, Iran Costa falou ainda da relação com os pais e como o pai lhe deu toda a força. “Ele dizia: ‘Meu filho, não desista nunca’. Eu às vezes chorava, dizia que estava difícil e que queria ir embora e ele ‘Não faça isso. Lute!’”, contou.

No dia em que soube que o pai faleceu, Iran chegou a subir ao palco. “Nós como artistas, temos de ser também atores. E sofremos em silêncio”, começa por dizer. “Depois veio a frase do meu pai ‘Não deixe de subir ao palco nunca, aconteça o que acontecer’. E isto serve de força, é um combustível.”

O artista continua em Portugal e dá concertos por todo o país. A música de “O Bicho” continua a ser tocada sempre e já são várias as gerações que dançam e cantam. Confira a entrevista no “Goucha” nos vídeos abaixo.