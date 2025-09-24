Facebook Instagram

É oficial: o melhor azeite do mundo é português, dizem peritos internacionais

Hoje às 14:37
Mais Vistos
00:01:22
Dois às 10
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
tvi
00:04:09
Secret Story
Aos gritos e frente a frente: Lídia e Raquel ‘explodem’ na discussão mais acesa desta edição
tvi
00:01:16
O Arquiteto
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
tvi
00:05:57
Secret Story
Marisa passa-se com Bruna: «Quando a conversa não é contigo, agradeço que te cales»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Fritar peixe
Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito
Mercadona
Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se
Dicas domésticas
Marcas de dedos na televisão? Este é o método que realmente funciona para eliminar as manchas
Mais Lidas
Historias de amor
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
Guerra
Von der Leyen sem rodeios após novo caso no espaço aéreo europeu: "As nossas infraestruturas críticas estão em risco"
cnn
Sporting
Média de 15 valores vale entrada de João Simões na faculdade
maisfutebol
Mar Negro
Ucrânia ataca a frota russa do Mar Negro. Há relatos de mortos, feridos e danos em edifícios
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn